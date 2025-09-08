முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை: மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!

Heavy rain

Mahendran

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (13:53 IST)
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அந்த மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இன்று கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள்:
 
தேனி
 
மதுரை
 
திண்டுக்கல்
 
சிவகங்கை
 
புதுக்கோட்டை
 
தஞ்சாவூர்
 
திருவாரூர்
 
பெரம்பலூர்
 
மயிலாடுதுறை
 
நாகப்பட்டினம்
 
வரும் நாட்களில் மழை நிலவரம்:
 
செப்டம்பர் 9: நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
 
செப்டம்பர் 10: தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
 
மழைக்காலம் என்பதால், மக்கள் தங்கள் பயணங்களை திட்டமிடும்போது வானிலை முன்னறிவிப்புகளைக் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 
