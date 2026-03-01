நாளை முதல் பொதுத்தேர்வு தொடக்கம்.. வினாத்தாளில் பிழை இருந்தால் உடனே செய்ய வேண்டும்? தமிழக அரசின் அறிவிப்பு..!

Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:43 IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:44 IST)
தமிழகத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் நாளை தொடங்க இருக்கும் நிலையில், மாணவர்களின் நலன் கருதி தமிழக அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வு வினாத்தாள்களில் ஏதேனும் தவறுகள், அச்சுப்பிழைகள் அல்லது பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கேள்விகள் இருந்தால், அது குறித்து நேரடியாக மின்னஞ்சல் மூலம் புகார் அளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக [email protected] என்ற பிரத்யேக மின்னஞ்சல் முகவரி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வினாக்கள் தெளிவில்லாமல் இருந்தாலோ அல்லது இரண்டு சரியான விடைகள் இருப்பது போன்ற குழப்பங்கள் இருந்தாலோ மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் இந்த புகாரைப் பதிவு செய்யலாம்.
புகார் அளிக்கும்போது வகுப்பு, பாடம் மற்றும் வினா எண் ஆகியவற்றை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். "வினா எண் 5-ல் உள்ள தரவு தவறாக உள்ளது" என்பது போன்ற துல்லியமான விளக்கங்களுடன் புகாரை அனுப்ப வேண்டும் என இயக்ககம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்த வெளிப்படையான நடைமுறை, வினாத்தாள் பிழைகளால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்கும் ஒரு சிறந்த முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.