முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாளை முதல் பொதுத்தேர்வு தொடக்கம்.. வினாத்தாளில் பிழை இருந்தால் உடனே செய்ய வேண்டும்? தமிழக அரசின் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
exam
BY: Siva
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:43 IST) Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:44 IST)
google-news
தமிழகத்தில்  12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் நாளை தொடங்க இருக்கும் நிலையில், மாணவர்களின் நலன் கருதி தமிழக அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வு வினாத்தாள்களில் ஏதேனும் தவறுகள், அச்சுப்பிழைகள் அல்லது பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கேள்விகள் இருந்தால், அது குறித்து நேரடியாக மின்னஞ்சல் மூலம் புகார் அளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்காக [email protected] என்ற பிரத்யேக மின்னஞ்சல் முகவரி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வினாக்கள் தெளிவில்லாமல் இருந்தாலோ அல்லது இரண்டு சரியான விடைகள் இருப்பது போன்ற குழப்பங்கள் இருந்தாலோ மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் இந்த புகாரைப் பதிவு செய்யலாம். 
புகார் அளிக்கும்போது வகுப்பு, பாடம் மற்றும் வினா எண் ஆகியவற்றை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். "வினா எண் 5-ல் உள்ள தரவு தவறாக உள்ளது" என்பது போன்ற துல்லியமான விளக்கங்களுடன் புகாரை அனுப்ப வேண்டும் என இயக்ககம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த வெளிப்படையான நடைமுறை, வினாத்தாள் பிழைகளால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்கும் ஒரு சிறந்த முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முன்னால் முட்டாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ்.. அதிமுக நிர்வாகி ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos