என்னை எதிர்த்து செங்கோட்டையன் போட்டியிடப் போகிறாரா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

nainar nagendran

Siva

, வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (08:43 IST)
சமீபத்தில் தமிழக பா.ஜ.க.வின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான நயினார் நாகேந்திரன், நடிகர் விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறித்து விமர்சனம் செய்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, த.வெ.க.வின் முக்கிய நிர்வாகியான செங்கோட்டையன், "நயினார் நாகேந்திரன் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டாலும், அந்த தொகுதியில் அவரை டெபாசிட் கூட வாங்க விடமாட்டோம்" என்று கூறியிருந்தார்.
 
செங்கோட்டையனின் இந்த ஆவேச பேச்சுக்குப் பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "அண்ணன் செங்கோட்டையனுக்கு என் மேல் என்ன கோபம் என்று தெரியவில்லை. நான் ஒரு நியாயமான கருத்தைத்தான் சொன்னேன். ஒரு கட்சி ஆரம்பித்த உடனேயே ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் என்பது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் என்றுதான் கூறினேன்" என்று விளக்கமளித்தார்.
 
மேலும் அவர், "ஆனால், அவர் என்னை டெபாசிட் இழக்கச் செய்வேன் என்று கூறியிருக்கிறார். ஒருவேளை நான் போட்டியிடும் தொகுதியிலேயே செங்கோட்டையன் என்னை எதிர்த்து போட்டியிடுவாரா என்று எனக்கு தெரியாது" என்றும் சவால் விடுத்தார்.
 
ஒருபுறம், பா.ஜ.க.வின் தேசிய தலைவர்கள், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்குள் கொண்டுவர முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், தமிழக அளவில் கூட்டணியில் உள்ள இரு கட்சியின் தலைவர்கள் வெளிப்படையாக மோதிக் கொள்வது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Edited by Siva

