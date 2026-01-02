முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுக, திமுக, தவெக மும்முனை போட்டியில் தொங்கு சட்டமன்றத்திற்கு அதிக வாய்ப்பு: பிரபலங்கள் கணிப்பு..!

Advertiesment
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்

Siva

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (08:20 IST)
தமிழகத்தின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மும்முனை போட்டியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆளும் திமுக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகியவற்றுடன் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கைகோர்த்துள்ளதால், வாக்குகள் பெரிய அளவில் சிதற வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் கணிக்கின்றனர்.
 
அண்மையில் வெளியான சில கருத்துக்கணிப்புகள், எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும் பெரும்பான்மை கிடைப்பதில் சிக்கல் நீடிப்பதாக கூறுகின்றன. தவெகவின் வருகை இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளை பிரிக்கும் என்பதால், ஒரு 'தொங்கு சட்டமன்றம்' அமையவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த சூழலில், வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விஜய் உருவெடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் 10,000க்கும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசமே வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் என்பதால், சிறிய அளவிலான வாக்கு மாற்றமும் ஆட்சியமைப்பதில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒருவேளை எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணிகளே தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வரை தீர்மானிக்கும். இதனால், திராவிட கட்சிகள் தங்களின் கோட்டையை காத்து கொள்ளப் போராடும் நிலையில், 2026 தேர்தல் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கரூர் விவகாரம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை.. யூடியூபில் பேட்டி கொடுப்பது எல்லாமே கற்பனை தான்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos