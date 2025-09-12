முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இனி தாம்பரத்தில் இருந்து இல்லை.. மதுரை செல்லும் ரயில்கள் எங்கிருந்து கிளம்பும்?

Advertiesment
சென்னை

Siva

, வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (08:15 IST)
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, சில நாட்கள் தாம்பரத்திலிருந்து தென்மாவட்ட ரயில்கள் புறப்படும் என்று கூறப்பட்டிருந்த நிலையில், அந்த அறிவிப்பு வாபஸ் பெறப்பட்டு இன்று முதல் வழக்கம் போல் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
 
புதிய நடை மேம்பாலம் அமைத்தல், அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற பணிகள் காரணமாக, செப்டம்பர் 11 முதல் தென்மாவட்ட ரயில்கள் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பயணிகளின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த அறிவிப்பு திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கீழ்க்கண்ட மூன்று விரைவு ரயில்கள் இன்று முதல் வழக்கம் போல் எழும்பூரிலிருந்து புறப்படும்:
 
சென்னை எழும்பூர் - திருச்சி ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ்
 
சென்னை எழும்பூர் - மதுரை பாண்டி எக்ஸ்பிரஸ்
 
சென்னை எழும்பூர் - திருச்சி சோழன் எக்ஸ்பிரஸ்
 
பயணிகள் இந்த மாற்றத்தை கவனத்தில் கொண்டு தங்களது பயணத்தை திட்டமிடுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கலவரம் எதிரொலி.. நேபாள சிறையில் இருந்து 15000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. ஒரே ஒரு கைதி மட்டும் சரண்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos