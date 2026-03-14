விஜய் மாடிரி ரஜினி கையைக் கட்டிக்கிட்டு நின்னாரா?!.. ஆதவ் அர்ஜுனாவை பொளக்கும் எஸ்.வி.சேகர்!..

Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (13:13 IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (13:19 IST)
தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா தொடர்ந்து பேசி வரும் கருத்துக்கள் சர்ச்சைகயை ஏற்படுத்தி வருகிறது. சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் பேசிய அவர் ‘சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தமிழகத்தில் சிஸ்டம் சரியில்லை எனக்கூறி ஒரு ஆன்மீக அரசியலை கொண்டு வர ஆசைப்பட்டார்.. ஆனால் திமுக அவர்களை மிரட்டி அது நடக்காமல் தடுத்து விட்டது’ என்று கூறியிருந்தார். இதற்கு ரஜினி ரசிகர்கள் மட்டுமில்லாமல் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
எங்கள் தலைவர் யாரை பார்த்தும் பயந்தது இல்லை.. ரஜினி பற்றி இப்படி பேசியதற்கு ஆதவ் அர்ஜுனா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என ரஜினி ரசிகர்கள் பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், நடிகர் எஸ்,வி.சேகர் தெரிவித்துள்ள கருத்தில் ‘ரஜினியை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்?.. முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இருந்த மேடையிலேயே சொடுக்கு போட்டு இனிமேல் தமிழ்நாட்டை ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது என சொன்னவர் அவர்..
அஜித் மாதிரி உங்க தலைவரால் வர முடியுமா?.. கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தபோது எங்களை நிகழ்ச்சிக்கு வரச் சொல்லி மிரட்டுகிறார்கள் என அஜித் சொன்னபோது எழுந்து கைதட்டியவர் ரஜினி. அஜித்தும், ரஜினியும் படத்தை ரிலீஸ் செய்வதற்காக கொடநாட்டில் குளிரில் கையை கட்டிக்கொண்டு கேட்டில் பிச்சைக்காரன் மாதிரி நிற்கவில்லை.. அப்படிப்பட்ட ஒருவரை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் அடுத்தவரை பற்றி பேசுகிறீர்களா?’ என ஆதவ் அர்ஜூனவை வெளுத்திருக்கிறார்.