ஓபிஎஸ், டிடிவிக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.. ஆனால் ஈபிஎஸ் இன்னொரு முறை தோற்றால்?

தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருபுறம் நடந்தாலும், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சுற்றியுள்ள மர்மம் நீடிக்கிறது. '
ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனை பொறுத்தவரை இழப்பதற்கு பெரிதாக ஏதுமில்லை; ஆனால், அதிமுகவிற்கு இது ஒரு வாழ்வா சாவா போராட்டமாகும். 75 தொகுதிகளுடன் பலமான எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் அதிமுக, இந்த தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றியை பதிவு செய்யாவிட்டால் அதன் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகிவிடும்.
"தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்" என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டாலும், அந்த வழி யாருக்கு சாதகமாக அமையும் என்பதுதான் தற்போதைய பிரதான கேள்வி. பாஜகவின் அழுத்தத்தினால் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பிடிவாதத்தை தளர்த்தி ஓபிஎஸ்-டிடிவியை ஏற்பாரா அல்லது அவர்கள் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தை நோக்கி நகர்வார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் கூட்டணிக் கணக்குகள் ஒரு இறுதி முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவின் தலைமை மற்றும் தமிழகத்தின் அடுத்தக்கட்ட அரசியலை தீர்மானிக்கும் முக்கிய புள்ளியாக இருக்கும்.