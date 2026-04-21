நீங்க என்ன கேட்டாலும் விஜய் பத்தி பேசமாட்டேன்!.. சுந்தர்.சி ராக்ஸ்!...

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (12:38 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (12:41 IST)
உள்ளத்தை அள்ளித்தா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமானவர் இயக்குனர் சுந்தர்.சி. அதன்பின் கடந்த 30 வருடங்களாக பல திரைப்படங்களையும் இயக்கியுள்ளார். இவர் இயக்கிய 95 சதவீத படங்கள் ஹிட் படங்கள்தான். நடிகை குஷ்புவை திருமணம் செய்து கொண்ட சுந்தர்.சி ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் நடிக்கவும் தொடங்கினார்.. இவர் நடிப்பில் வெளியான பல படங்களும் நல்ல வசூலையும் பெற்றது..
நடக்கவுள்ள 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் புதிய நீதிக்கட்சியின் வேட்பாளராக மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர்.சி போட்டியிடுகிறார். கடந்த பல நாட்களாகவே மதுரையில் அவர் பிரசாரமும் செய்து வருகிறார். அதே தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பி.டி.ஆர் மீது விமர்சனங்களையும் சுந்தர்.சி வைத்து வருகிறார்.
சுந்தர்.சி பற்றி பி.டி.ஆர் எப்படிப்பட்ட விமர்சனம் கொடுத்தாலும் அதுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுத்து பேசி வருகிறார் சுந்தர்.சி. இந்நிலையில் சமீபத்தில் செய்தியாளர் ரங்கராஜ் பாண்டேவுக்கு சுந்தர்.சி பேட்டி கொடுத்தபோது விஜய் பற்றி பல கேள்விகளை ரங்கராஜ் பாண்டே அவரிடம் கேட்டார். ஆனால் அந்த கேள்விகளும் அவர் பதில் சொல்லவில்லை..
‘சினிமாவில் விஜய் எனக்கு சீனியர்.. அவர் ஒரு பெரிய கட்சியின் தலைவர்.. நான் ஒரு சாதாரண எம்எல்ஏ பதவிக்கு நிற்கிறேன். எனக்கு எதிராக பிடி.ஆர் நிற்கிறார். அவரை பற்றி கேளுங்க சொல்றேன்.. ஆனால் நீங்க என்னதான் என்னை நோண்டி நோண்டி கேட்டாலும் விஜய் பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்’ என கூறியிருக்கிறார். இதை விஜய் ரசிகர்கள் வரவேற்று அவரை பாராட்டி வருகிறார்கள்.