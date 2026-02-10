முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி!.. ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்!. சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!..

Advertiesment
halfoil

Mahendran

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (11:17 IST)
சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் காக்கைகள் தானாக இறந்து விழுந்தன. அவற்றின் மாதிரிகளை சோதித்து பார்த்ததில் அவற்றிற்கு பறவை காய்ச்சல் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த செய்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவி மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து பறவைக் காய்ச்சல் முதலில் கோழிகளை தாக்கும் என்பதால் கோழி இறைச்சி சாப்பிட வேண்டும் என்றெல்லாம் பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் மத்திய சுகாதாரத் துறை சார்பாகவும் பல அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டது..

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ‘பறவைக்காய்ச்சல் தொடர்பாக எல்லா மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய சுகாதாரத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது. எங்கேனும் காக்கா உள்ளிட்ட பறவைகள் இறந்து கிடந்தால் அதை கையால் தொட வேண்டாம். அதை எரிக்க வேண்டும் அல்லது 8 அடி பள்ளம் தோண்டி புதைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அதேபோல் திடீரென உயிரிழக்கும் கோழிகளை சாப்பிட வேண்டாம்.. ஆஃப் பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்.. கோழி இறைச்சி சாப்பிட விரும்புபவர்கள் அதை நன்றாக சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை மனிதர்கள் யாரும் பறவைக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படவில்லை. மாவட்ட அளவில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறோம்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ராணுவத்தினர் தவிர யாருக்கும் தபால் ஓட்டு கிடையாது.. இமெயில் ஓட்டும் கிடையாது: டிரம்ப் அதிரடி உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos