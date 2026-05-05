தனியார் நிறுவனத்தின் ஐடியாவை நம்பி ஏமாந்த திமுக.. 30 தவறான வேட்பாளர்கள்..!

mk stalin
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (08:12 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (08:13 IST)
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமை தனது தேர்தல் வியூக நிறுவனத்தின் பரிந்துரைகளை கண்மூடித்தனமாக நம்பியதன் விளைவாக, 30-க்கும் மேற்பட்ட சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-க்கள் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளனர். 
 
கடந்த 2021 மற்றும் 2024 தேர்தல்களில் வெற்றியை தேடித்தந்த அதே ஃபார்முலாவை நம்பி, இம்முறையும் வியூக நிறுவனத்தின் அறிவுரைப்படி வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர். இருப்பினும், அமைச்சர்களும் எம்.எல்.ஏ-க்களும் அந்த நிறுவனத்தின் பொறுப்பாளர்களுடன் ரகசிய கூட்டணி அமைத்து, தங்களுக்கு மீண்டும் சீட் கிடைக்க செய்துள்ளனர்.
 
நிர்வாக பின்னடைவு மற்றும் மக்கள் எதிர்ப்பை மறைத்து, வியூக நிறுவனத்தின் பரிந்துரையால் மீண்டும் வாய்ப்பு பெற்ற 35-க்கும் மேற்பட்டவர்களில் பெரும்பாலோர் தவெக அலையில் அடித்து செல்லப்பட்டனர். 
 
குறிப்பாக, திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்பட்ட சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் போட்டியிட்ட எழிலன், பிரபாகர் ராஜா, மயிலை வேலு போன்ற முக்கிய பிரமுகர்கள் தோல்வியை தழுவியுள்ளது கட்சி தலைமைக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்சியின் எதார்த்த நிலையை விட, ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் தரவுகளை அதிகம் நம்பியதே இந்த வீழ்ச்சிக்கு முதன்மை காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

