முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

Advertiesment
தமிழக அரசியல்
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (18:41 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (18:42 IST)
google-news
தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.
 
இந்த சந்திப்பின் போது, வைகோ அவர்கள் விஜய்க்கு பொன்னாடை போர்த்தி உற்சாகமாக வரவேற்றார். குறிப்பாக, விஜய் சிறுவனாக இருந்தபோது கலைஞருடன் அவர் வீட்டிற்குச் சென்ற பழைய நினைவுகளை வைகோ நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். விஜய் தனது அரசியல் கட்சியின் முதல் மாநில மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்துள்ள நிலையில், இந்தச் சந்திப்புகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
 
மறுபுறம், நிர்வாக ரீதியிலான மாற்றங்களும் அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. முதலமைச்சரின் செயலாளர்களாக டாக்டர் பி. செந்தில்குமார் மற்றும் லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
இதில் செந்தில்குமார் அவர்கள் 'மிஸ்டர் கிளீன்' என்று அழைக்கப்படுபவர் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் பல முன்னோடித்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
அரசியல் சந்திப்புகளும், நிர்வாக மாற்றங்களும் தமிழகத்தின் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos