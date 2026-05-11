மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (18:41 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (18:42 IST)
தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, வைகோ அவர்கள் விஜய்க்கு பொன்னாடை போர்த்தி உற்சாகமாக வரவேற்றார். குறிப்பாக, விஜய் சிறுவனாக இருந்தபோது கலைஞருடன் அவர் வீட்டிற்குச் சென்ற பழைய நினைவுகளை வைகோ நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். விஜய் தனது அரசியல் கட்சியின் முதல் மாநில மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்துள்ள நிலையில், இந்தச் சந்திப்புகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
மறுபுறம், நிர்வாக ரீதியிலான மாற்றங்களும் அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. முதலமைச்சரின் செயலாளர்களாக டாக்டர் பி. செந்தில்குமார் மற்றும் லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் செந்தில்குமார் அவர்கள் 'மிஸ்டர் கிளீன்' என்று அழைக்கப்படுபவர் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் பல முன்னோடித்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசியல் சந்திப்புகளும், நிர்வாக மாற்றங்களும் தமிழகத்தின் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.