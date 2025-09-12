முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கோயம்பேட்டில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பஸ் திருட்டு.. ஒடிசாவை சேர்ந்த ஒருவர் கைது..!

Advertiesment
பேருந்து

Mahendran

, வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (11:39 IST)
கோயம்பேடு பேருந்து பணிமனையிலிருந்து காணாமல் போன திருப்பதி செல்லும் அரசுப் பேருந்து, ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூரில் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கோயம்பேடு பணிமனையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அரசு பேருந்து திடீரென காணாமல் போனதை கண்டு, பேருந்தின் ஓட்டுநரும் நடத்துநரும் அதிர்ச்சி அடைந்து கோயம்பேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். உடனடியாக, காவல்துறையினர் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பேருந்தை நிறுத்தி வைத்திருப்பதாக ஆந்திர காவல்துறையினர் தகவல் அளித்துள்ளனர்.
 
இதையடுத்து, பேருந்து ஓட்டுநர், நடத்துனர் மற்றும் தமிழக காவல்துறையினர் நெல்லூர் விரைந்து சென்றுள்ளனர். அங்கே, பேருந்தை ஓட்டி சென்ற நபரை பிடித்து விசாரித்தபோது, அவர் ஒடிசாவை சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. அந்த பேருந்தை தமிழகக் காவல்துறையினர் மீட்டதுடன், அந்த நபரையும் கைது செய்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். இது தொடர்பாக மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Edoted nu Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிக்கன் சமைக்க வேண்டாம்.. மனைவி பேச்சை கேட்காத கணவர்.. பரிதாபமாக பலியான உயிர்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos