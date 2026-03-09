முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை நாளை தொடங்காதா? பயணிகள் அதிருப்தி..!

Advertiesment
Velachery
BY: Siva
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (16:29 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (16:31 IST)
google-news
சென்னை வேளச்சேரி மற்றும் பரங்கிமலை இடையே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பறக்கும் ரயில் சேவை திட்டமிட்டபடி நாளை அதாவது மார்ச் 10ஆம் தேதி தொடங்காது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த ரயில் பாதையின் பணிகளை முடித்து, நீண்ட கால காத்திருப்புக்குப் பிறகு நாளை சேவை தொடங்கும் என்று முன்பு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் சமீபத்தில் நடத்திய ஆய்வின் போது, வழித்தடத்தில் பாதுகாப்பு அம்சம் மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சில மாற்றங்களை செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
இந்த மாற்றங்களை செய்வதற்கு இன்னும் கூடுதல் காலம் தேவைப்படுவதால், ரயில் சேவை நாளை தொடங்கப்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு ஆணையரின் இறுதி ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகே புதிய தொடக்கத் தேதி அறிவிக்கப்படும். 
 
பரங்கிமலை வரை ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டால், வேளச்சேரி பகுதி மக்கள் மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில்களுடன் எளிதாக இணைப்பை பெற முடியும் என்பதால், இந்த தாமதம் பயணிகளிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விரைவில் குறைபாடுகள் களையப்பட்டு சேவை தொடங்கும் என்று ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

போட்டியின்றி தேர்வான தமிழக ராஜ்யசபா எம்பிக்கள்.. 6 பேர் யார் யார்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos