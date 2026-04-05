கிறிஸ்துவ நிறுவனங்கள் நடத்தும் பள்ளிகள், மருத்துவமனைகளுக்கு ஆபத்து: முதல்வர் ஸ்டாலின்

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (09:35 IST)
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை திருத்த சட்டம் 2026, கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நடத்தும் அறக்கட்டளைகளை நேரடியாகக்குறிவைப்பதாக தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
சிறிய காரணங்களுக்காக பதிவு ரத்து மற்றும் சொத்து பறிமுதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யும் மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள் மற்றும் விடுதிகளை பாதிக்கும் என அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்துப் பேசிய திமுக எம்பி பி. வில்சன், 2014 முதல் பாஜக அரசு கிறிஸ்தவ மிஷன்களுக்கான நிதியை குறைத்து வருவதாகவும், 2020-ல் மட்டும் 2,500 கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் உட்பட மொத்தம் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட உரிமங்களை ரத்து செய்துள்ளதாகவும் புள்ளிவிவரங்களை முன்வைத்தார்.
இந்த சட்டம் ஏழை எளிய மக்களுக்கான அத்தியாவசிய சேவைகளை பறிக்கும் கொடூரமான நடவடிக்கை என்றும் அவர் சாடியுள்ளார். இருப்பினும், வெளிநாட்டு நிதி முறைகேடுகளை தடுக்கவும், தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும், வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவரவுமே இச்சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதாக மத்திய அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.