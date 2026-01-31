முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

stalin

Siva

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (14:52 IST)
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் உரையாற்றும்போது, வரவிருக்கும் தேர்தலில் திமுக மீண்டும் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார். 
 
எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர், அதிமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படாமல் போனதை சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், திமுக அரசு சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியது மட்டுமின்றி, சொல்லாத பல முத்திரை திட்டங்களையும் செயல்படுத்தியுள்ளதாக அவர் பெருமிதம் கொண்டார்.
 
குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்களின் 22 ஆண்டுகால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை தற்போதைய அரசு சாத்தியமாக்கியுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். "மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு" என்பதற்கு ஏற்ப, மற்றவர்களால் முடியாது என்று சொல்லப்பட்டதை திமுக செய்து காட்டியுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
 
 'திராவிட மாடல் 2.0' ஆட்சியின் கீழ் மேலும் பல கனவுத் திட்டங்களை நிறைவேற்ற தயாராக இருப்பதாகவும், மக்களின் முகத்தில் தெரியும் மகிழ்ச்சியே தனக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கம் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் சிவகங்கையில் சூளுரைத்தார்.
 
