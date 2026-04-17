மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் விளைவுகள் ஏற்படும்!

Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (13:10 IST)
Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (13:05 IST)
மக்களவையில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள தொகுதி மறுவரையறை திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராக தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது கடுமையான கண்டனத்தையும் எச்சரிக்கையையும் பதிவு செய்துள்ளார். எதிர்ப்புகளை மீறி இந்த மசோதாவை மத்திய பாஜக அரசு நிறைவேற்றினால், அதற்கான விளைவுகளை தமிழ்நாட்டில் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று மாலை இது குறித்த வாக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது. இந்த மசோதாவிற்குத் திமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஏற்கனவே கருப்பு கொடியேற்றியும், மசோதாவின் நகலை எரித்தும் தனது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மத்திய அரசு தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் இன்று மிக முக்கியமான நாள். மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திய மாநிலங்களை தண்டிக்கும் வகையில் அமைய கூடாது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மாநில உரிமைகளைப் பறிக்கும் இத்தகைய மசோதாக்கள் ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானவை என்றும் அவர் தனது எச்சரிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.