முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழகத்தில் SIR என்பது ஒரு சதிவேலை.. தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

Advertiesment
மு.க.ஸ்டாலின்

Siva

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (13:09 IST)
தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள வாக்காளர் பட்டியல் 'சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி' (SIR) என்பது, உழைக்கும் மக்கள், தாழ்த்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் மற்றும் பெண்களின் வாக்களிக்கும் உரிமையை பறிக்கும் சதி வலை என்று தி.மு.க. தலைவர் மற்றும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
தி.மு.க. தொண்டர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், 2026 தேர்தலை இலக்காக கொண்டு பா.ஜ.க.வும் அ.தி.மு.க.வும் கூட்டுச் சதி செய்வதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். பீகாரில் 65 இலட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதை அவர் சுட்டிக்காட்டி, இத்தகைய கணக்கு தமிழகத்தில் பலிக்காது என்று உறுதியளித்தார்.
 
தி.மு.க., இத்தகைய ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கைகளை சட்டரீதியாகவும் களத்திலும் எதிர்கொள்ளும் என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். மேலும், இந்த சதியை முறியடிக்கவும், தொண்டர்களை விழிப்புணர்வுக் காவலர்களாக செயல்படவும் அறிவுறுத்தியும், அக்டோபர் 28-ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் 'எனது வாக்குச்சாவடி – வெற்றியின் வாக்குச்சாவடி' என்ற தலைப்பில் பயிற்சி மாநாடு நடைபெறும் என்றும் அறிவித்தார்.
 
அ.தி.மு.க. தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மழையிலும் அரசியல் இலாபம் தேடுவதாக அவர் விமர்சித்தார்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பெத்த அப்பன் என்னை உள்ளே விடல! விஜய்யை சந்திக்க சென்ற உயிரிழந்தவரின் தந்தை வேதனை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos