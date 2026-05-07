ஆளுனர் - விஜய் சந்திப்பு முடிந்தது.. இன்று மாலை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்கப்படுமா?

Publish Date: Thu, 07 May 2026 (12:42 IST)
Updated Date: Thu, 07 May 2026 (12:44 IST)
தமிழக அரசியலில் புதிய ஆட்சி அமைப்பது குறித்த பரபரப்பான சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று இரண்டாவது நாளாக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை ஆளுநர் மாளிகையில் சந்தித்துப் பேசினார்.
சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது, ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை குறித்து ஆளுநர் மிக முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்பியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
234 தொகுதிகளை கொண்ட தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஆட்சி அமைக்க 118 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், காங்கிரஸையும் சேர்த்து தவெக வசம் 113 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ளனர்.
மீதமுள்ள 5 இடங்களுக்கு எந்தெந்தக் கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க தயாராக உள்ளன என்பது குறித்து ஆளுநர் விளக்கம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கு பதிலளித்த விஜய் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள், தங்களுக்கு தேவையான பெரும்பான்மையை சட்டப்பேரவையில் உரிய நேரத்தில் நிரூபிப்போம் என்று உறுதி அளித்துள்ளனர். சந்திப்பு முடிந்து விஜய் வெளியேறியுள்ள நிலையில், தவெக தரப்பு அளித்த விளக்கத்தில் ஆளுநருக்கு திருப்தி ஏற்பட்டிருந்தால், இன்று மாலைக்குள் ஆட்சி அமைக்க அதிகாரப்பூர்வ அழைப்பு வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த இழுபறி நிலையால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.