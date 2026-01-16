முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!

பொங்கல் சிறப்பு இரயில் ரத்து

Siva

வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
தெற்கு இரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, குறைந்த அளவிலான பயணிகள் வருகை காரணமாக 2026 ஜனவரி 19 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படவிருந்த சில பொங்கல் திருவிழா சிறப்பு இரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் தங்களின் பயண திட்டத்தை மாற்றியமைத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள இரயில்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
 
ஜனவரி 19, 2026: தாம்பரத்திலிருந்து மாலை 15.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரி நோக்கி செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06011) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 19, 2026: டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 23.25 மணிக்கு கோவை செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06033) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 21, 2026: தாம்பரத்திலிருந்து மதியம் 12.30 மணிக்கு நாகர்கோவில் செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06053) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 21, 2026: போத்தனூரிலிருந்து அதிகாலை 00.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வரவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06024) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 21, 2026: சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து மதியம் 13.50 மணிக்கு போத்தனூர் செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06023) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
விடுமுறை முடிந்து ஊர் திரும்பும் பயணிகளுக்கு இந்த திடீர் ரத்து அறிவிப்பு சற்று சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்றாலும், குறைந்த பயணிகள் எண்ணிக்கை காரணமாக இந்த முடிவை இரயில்வே நிர்வாகம் எடுத்துள்ளது. ஏற்கனவே இந்த இரயில்களில் முன்பதிவு செய்த பயணிகள், இரயில்வே விதிகளின்படி உரிய பணத்தை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது மாற்று வழிகளை திட்டமிடலாம்.
 
