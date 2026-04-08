Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாத்தான்குளம் வழக்கில் 9 காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை.. பெண் காவலரின் வாக்குமூலம் தான் காரணமா?

Advertiesment
SathankulamCase
BY: Siva
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:30 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:32 IST)
google-news
சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் மரண வழக்கில், ஒன்பது காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புக்கு தலைமை காவலர் ரேவதியின் துணிச்சலான சாட்சியமே முதுகெலும்பாக அமைந்தது. 
 
2020-இல் கரோனா விதிமீறல் காரணமாக கைது செய்யப்பட்ட ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் காவல் நிலையத்தில் வைத்து கொடூரமாக சித்திரவதை செய்யப்பட்டதை ரேவதி நேரில் கண்டார்.
 
உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் மிரட்டல்கள் மற்றும் பணி பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் இருந்தபோதிலும், ரேவதி நீதித்துறை நடுவரிடம் உண்மையை மறைக்காமல் கூறினார். "ஐயா, நான் அனைத்தையும் சொல்கிறேன், ஆனால் என் இரண்டு பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கு உங்களால் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியுமா?" என்று அவர் கேட்ட உருக்கமான கேள்வி, அந்த சூழலின் தீவிரத்தை புரியவைத்தது.
 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கதறி அழுததையும், காவல்துறையினர் பூட்ஸ் கால்களால் மிதித்து சித்திரவதை செய்ததையும் அவர் விவரித்தார். சக ஊழியர்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்வது அரிதான ஒரு துறையில், ரேவதி காட்டிய உறுதி, குற்றவாளிகளின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த உதவியது. 
 
நீதிமன்றத்தின் பாதுகாப்புடன் அவர் அளித்த இந்த வாக்குமூலம், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது நீதியை நிலைநாட்டியுள்ளது. ஒரு எளிய காவலரின் நேர்மை, அதிகார மிரட்டல்களை வென்று நீதியை வென்றெடுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:
Siva
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:30 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:32 IST)

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos