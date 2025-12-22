திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா.. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விழா வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும், இதையொட்டி காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டு தேர் இழுக்கும் ஊர்வலம் நடைபெற்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் கார்த்திகை தீபத் திருநாளின் போது, திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தமிழக அரசு தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. மலை மீது தீபம் ஏற்றினால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், இது குறித்த வழக்கு தற்போது நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளது.
மலையில் தீபம் ஏற்ற இந்து அமைப்புகள் கொந்தளித்து வரும் சூழலில், அதே மலை மீதுள்ள தர்காவில் தற்போது சந்தனக்கூடு விழா தொடங்கி நடைபெற்று வருவது சமூக வலைதளங்களிலும் பொதுமக்களிடையேயும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. அரசு ஒரு தரப்பிற்கு மட்டும் அனுமதி மறுப்பதாக கூறி இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.