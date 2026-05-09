அதிமுகவில் அதிரடி திருப்பம்: எடப்பாடி கூட்டிய கூட்டத்தில் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆப்சென்ட்!

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (15:22 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (15:23 IST)
தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற கடும் போட்டிகள் நிலவி வரும் சூழலில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தில் அதிமுகவின் முன்னணி முகமான எஸ்.பி. வேலுமணி உட்பட ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காதது கட்சிக்குள் விரிசல் விழுந்துள்ளதா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.
கூட்டத்தில் பங்கேற்காதவர்கள் விவரம்:
எஸ்.பி. வேலுமணி
லீமா ரோஸ்
பெருந்துறை ஜெயகுமார்
வேலு
கோவிந்தராஜன்
புதிய அரசு அமைய இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், கட்சியின் முக்கிய தூணாக கருதப்படும் எஸ்.பி. வேலுமணி வராதது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எம்.எல்.ஏ-க்களை பாதுகாப்பாக சொகுசு விடுதிக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், இந்த ஐந்து பேரின் வரவு இல்லாதது அதிமுக தலைமைக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தடுமாறி வரும் நிலையில், இவர்கள் மாற்று முகாமிற்கு ஆதரவு அளிக்கப்போகிறார்களா அல்லது ஆளுநரின் அடுத்தகட்ட நகர்வுக்கு காத்திருக்கிறார்களா என்பது புதிராக உள்ளது. "நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது" என ஈபிஎஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்தாலும், சொந்த கட்சி உறுப்பினர்களே கூட்டத்தை புறக்கணித்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.