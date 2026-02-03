திடீரென விலகிய அண்ணாமலை.. பாஜக தொண்டர்கள் அதிர்ச்சி..!

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வரும் மே மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழக பாஜகவின் முக்கிய முகமான அண்ணாமலை, தேர்தல் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய ஆறு தொகுதிகளுக்கு அண்ணாமலையை தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமித்து பாஜக தேசிய தலைமை சமீபத்தில் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. கட்சியின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய சக்தியாக அவர் பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த திடீர் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தனது தந்தை உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவரை அருகிலிருந்து கவனித்து கொள்ள வேண்டிய சூழல் இருப்பதால் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும் அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
குடும்பக் கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதால், தேர்தல் பணிகளில் இருந்து தற்காலிகமாக விலகுகிறேன்" என அவர் தெரிவித்துள்ளார். அண்ணாமலையின் இந்த அதிரடி முடிவு பாஜக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், பெரும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் அவரது விலகல் கட்சியின் வியூகங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.