டிடிவி தினகரன் அதிமுக கூட்டணியில்? ஓபிஎஸ் தவெக கூட்டணியில்? மாறுகிறது அரசியல் களம்..!

தமிழக அரசியல் கூட்டணி

Siva

வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (10:55 IST)
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிரடி மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. டெல்லியில் அமித்ஷாவுடனான சந்திப்பிற்கு பிறகு, டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அமமுக, அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைவது ஏறக்குறைய உறுதியாகியுள்ளது. 
 
எடப்பாடி பழனிசாமியும் இதற்கு பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளதாக தெரிகிறது. தென் மாவட்டங்களில் அமமுகவின் வாக்கு வங்கியை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் திமுகவை வீழ்த்த முடியும் என எதிர்க்கட்சிகள் கணக்கு போடுகின்றன.
 
மறுபுறம், ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஒரு புதிய பாதையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்க அவர் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். ஓபிஎஸ், விஜய்யின் புதிய அரசியல் வேகத்திற்கு ஒரு அனுபவமிக்க பலமாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இந்த இரு பெரும் நகர்வுகளும் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய அரசியல் கூட்டணிகளை முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கப்போகிறது. இதனால் வரும் தேர்தலில் மும்முனை போட்டி நிலவுவது உறுதியாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva

