சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் விஜய் பக்கம் நகர்ந்துவிட்டதா? பத்திரிகையாளர் மணி

சிறுபான்மையினர் வாக்கு மாற்றம்

Siva

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (12:47 IST)
தமிழகத்தின் மாறிவரும் அரசியல் சூழல், குறிப்பாக சிறுபான்மையினரின் வாக்கு வங்கி குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி ஒரு ஆழமான ஆய்வை முன்வைக்கிறார். பாரம்பரியமாக, திமுக தலைமையிலான கூட்டணி இந்த வாக்குகளில் ஒரு ஏகபோக உரிமையை கொண்டுள்ளது; குறிப்பாக 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில், தேசிய அளவில் பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் 80% முதல் 90% சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை திமுக பெற்றது. 
 
இருப்பினும், வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த நிலை நீடிக்க வாய்ப்பில்லை என்று மணி வாதிடுகிறார். விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் எழுச்சி, ஆளுங்கட்சியின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
விஜய்யின் அபரிமிதமான தனிப்பட்ட ஈர்ப்பு மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் அவருக்கு இருக்கும் செல்வாக்கு ஆகியவை சாதி, மத எல்லைகளைக் கடந்து வாக்காளர்களை ஈர்க்கும் என்று மணி கருதுகிறார். 
 
தற்போதைய திமுக அரசின் மீதான ஒருவித அதிருப்தியோடு இது இணையும் போது, சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளில் சுமார் 30% முதல் 40% வரை விஜய் பக்கம் நகரக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. இந்த வாக்குப்பகிர்வு என்பது திமுகவிற்கு ஏற்படும் வெறும் இழப்பு மட்டுமல்ல, அவர்களின் வெற்றி விகிதத்திற்கு நேரடியாக விடுக்கப்படும் அச்சுறுத்தலாகும் என்று மணி சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

