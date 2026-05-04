எம்ஜிஆர் கூட செய்யாத சாதனையை முதல் தேர்தலில் செய்த விஜய்.. சொல்லி அடித்த தவெக..!

Publish Date: Mon, 04 May 2026 (13:51 IST)
Updated Date: Mon, 04 May 2026 (13:53 IST)
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் அரை நூற்றாண்டுகாலமாக முறியடிக்கப்படாமல் இருந்த புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் சாதனையை, நடிகர் விஜய் தனது முதல் தேர்தலிலேயே தகர்த்து எறிந்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
1977-ஆம் ஆண்டு அதிமுக சந்தித்த முதல் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஈட்டிய 30.4 சதவீத வாக்குகள் என்பதே இதுவரை ஒரு புதிய கட்சி பெற்ற அதிகபட்ச வாக்குகளாக இருந்தது. ஆனால், இன்று வெளியாகி வரும் 2026 தேர்தல் முடிவுகள், அந்த சரித்திரத்தை மாற்றியமைத்துள்ளன.
பகல் 1 மணி நிலவரப்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சுமார் 38 சதவீத வாக்குகளை வாரி குவித்து முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. கட்சித் தொடங்கிய குறுகிய காலத்திலேயே எம்.ஜி.ஆரின் சாதனையை விட சுமார் 8 சதவீத கூடுதல் வாக்குகளை பெற்று விஜய் வியக்க வைத்துள்ளார்.
கடந்த 49 ஆண்டுகளில் எத்தனையோ புதிய கட்சிகள் உதயமாகி களம் கண்ட போதிலும், ஒரு கட்சி கூட 10 சதவீத வாக்குகளை தாண்டுவதற்கே திணறிய நிலையில், விஜய்யின் இந்த விஸ்வரூபம் அரசியல் ஆய்வாளர்களைப் பிரமிக்க வைத்துள்ளது.