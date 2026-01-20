சென்னையில் டெலிவரி ஊழியரை கத்தியால் குத்திய கும்பல்.. கஞ்சா போதையில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

சென்னை வேளச்சேரியின் ஜே.என் நகர் செக்போஸ்ட் அருகே டெலிவரி ஊழியர் பார்த்திபன் என்பவர் ஒரு கும்பலால் கொடூரமான முறையில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போதையில் இருந்த இளைஞர்கள் பார்த்திபனை துரத்தி சென்று, மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். படுகாயமடைந்த அவரை மீட்ட பொதுமக்கள் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்; தற்போது அவர் அபாய கட்டத்தை தாண்டி சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இது தொடர்பாக கொலை முயற்சி வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறை, மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளது. விசாரணையில் இக்கும்பல் கஞ்சா மற்றும் மது போதையில் ரவுடித்தனத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த சம்பவத்தைக் கண்டித்துள்ள தமிழக பாஜக தலைவர் கே. அண்ணாமலை, திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டதாகவும், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதே இத்தகைய வன்முறைகளுக்கு காரணம் என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.
வேளச்சேரி போன்ற பரபரப்பான பகுதிகளில் கூட டெலிவரி ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாதது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.