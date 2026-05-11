செந்தில் பாலாஜி - வேலுமணி திடீர் சந்திப்பு!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு!..

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (14:34 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (14:37 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைத்தபின் அரசியலில் பல திடீர் திருப்பங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டமன்றம் இன்று கூடியது.
விஜய் முதல்வராகவும், உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் சட்டசபையில் விவாதிக்க போகிறார்கள். இன்று சட்டசபையில் தவெக, அதிமுக, திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏக்களாக பதவி ஏற்று கொண்டனர்..
ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தியில் உள்ள சிவி சண்முகம் இன்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்க வரவில்லை. இன்று காலை சட்டசபைக்கு வந்துவிட்டு பதவியேற்காமல் அவர் சென்றுவிட்டார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமை மீது அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சிவி சண்முகமும், எஸ்.பி வேலுமணியும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை செய்து வருகிறார்கள்.
அதில், அதிமுகவில் 39 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு எஸ்பி வேலுமணிக்கு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர்களில் யாரும் இன்று சட்டசபையில் பழனிச்சாமியை சந்திக்காமல் சட்டசபைக்கு சென்றுவிட்டனர். அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த சூழலில் திமுக எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் எஸ்பி வேலுமணியும் நீண்ட நேரம் ஆலோசனை செய்து வருவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து செந்தில் பாலாஜி திமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கிறது. ஏனெனில், கோவையில் வெற்றிபெற்றபின் செந்தில் பாலாஜி இதுவரை திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை நேரில் சென்று சந்திக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.