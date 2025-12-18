முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஈரோட்டில் பொதுக்கூட்டம்!.. யாருன்னு காட்டுறேன்.. செங்கோட்டையன் போட்ட ஸ்கெட்ச்!...

Advertiesment
sengottaiyan

BALA

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (14:08 IST)
அதிமுகவில் 50 வருட காலங்கள் செயல்பட்டு வந்தவர் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன். ஈரோடு கோபிசெட்டி பாளையத்தில் செல்வாக்கு மதிப்பு கொண்டவர்.கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் 8 முறை எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்.. பலமுறை அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து அதிமுகவில் இருப்பவர் இவர். எம்ஜிஆரின் ரசிகர் மன்ற துவங்கி அதன்பின் எம்.ஜி.ஆரால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உயர்ந்தவர் இவர். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா இருவரிடமும் அரசியல் கற்றவர். அதிமுகவை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என இவர் பேசியது பிடிக்காததால் இவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

தற்போது தனது பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய இடத்தில் செங்கோட்டையன் இருக்கிறார். அதிமுகவிலிருந்து விலகி தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அந்த கட்சியில் சேர்ந்த 20 நாட்களிலேயே ஈரோட்டில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தி காட்டியிருக்கிறார் செங்கோட்டையன். ஈரோடு பெருந்துறையில் இன்று நடந்த அந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசினார். இந்த கூட்டத்தில் 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டார்கள். போலீசார் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் விதித்தார்களோ அதையெல்லாம் சரியாக பின்பற்றியும் இருக்கிறார்கள்.

விஜயை அழைத்து சென்று சொந்த மண்ணான ஈரோட்டில் பிரமாண்டத்தை காட்டியிருக்கிறார் செங்கோட்டையன். ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்கட்சியான அதிமுகவுக்கும் தனது 50 ஆண்டுகால அரசியல் பயணத்தின் செல்வாக்கை காட்டவே செங்கோட்டையன் இதை செய்திருக்கிறார் என அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுகிறார்கள். ஈரோடு பொதுக்கூட்டம் மூலம் விஜயின் மனதிலும் செங்கோட்டையன் இடம்பிடித்துவிட்டார் என்கிறார்கள் தவெகவினர்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக தீய சக்தியா?.. தவெக ஒரு கொலைகார சக்தி.. டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos