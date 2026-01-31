முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வரலாறு கிடையாது.. செங்கோட்டையன்

sengottaiyan

Siva

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (07:54 IST)
அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையன், சமீபத்தில் விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்த நிலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் தனித்து வெற்றி பெற்ற வரலாறு கிடையாது என்று சாடிய அவர், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து விமர்சிக்க ஈபிஎஸ்-க்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சி காலத்தில் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டுப் பேசிய செங்கோட்டையன், "அவர் ஆட்சியில் 13 பேரை குருவி சுடுவது போல சுட்டு கொன்றார்கள்" என்று மிகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். 
 
ஈபிஎஸ் மீதான இந்த நேரடி தாக்குதல் 2026 தேர்தல் களத்தில் அதிமுகவிற்குப் புதிய சவால்களை உருவாக்கும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva

கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!

