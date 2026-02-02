முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
செங்கோட்டையன் ஒரு செல்லாக் காசு; அவரை பற்றி பேச வேண்டாம்: செல்லூர் ராஜூ

செல்லூர் ராஜூ

Siva

, திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (15:15 IST)
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தது குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தனது பாணியில் கிண்டலாகவும் காரசாரமாகவும் பதிலளித்துள்ளார். 
 
மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "செங்கோட்டையன் ஒரு செல்லாக் காசு; அவரை வேறு யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாததால் தான் இப்போது தவெகவில் சேர்ந்துள்ளார்" என்று விமர்சித்தார்.
 
தொடர்ந்து பேசிய செல்லூர் ராஜூ, செங்கோட்டையனின் பேச்சுகளை யாரும் பெரிதாக எடுத்து கொள்ள தேவையில்லை என்றும், அவர் போகிற போக்கில் எதையாவது பேசுவார் என்றும் குறிப்பிட்டார். 
 
அதிமுகவில் நீண்ட காலம் இருந்த ஒரு மூத்த நிர்வாகி, கட்சியை விட்டு விலகி மாற்று முகாமில் இணைந்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், செல்லூர் ராஜூவின் இந்த 'செல்லாக்காசு' விமர்சனம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 
 
செங்கோட்டையனின் இந்த திடீர் அரசியல் மாற்றம் அதிமுகவினரிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதையே செல்லூர் ராஜூவின் இந்த பதில் காட்டுகிறது.
 
