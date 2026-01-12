ஆட்சியில் யாருக்கும் பங்கு கிடையாது.. அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி அதிரடி.. செல்வப்பெருந்தகை கூறியது என்ன?

தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பங்கு வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்து வரும் சூழலில், அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது
. "ஆட்சியில் பங்கு கிடையாது" என்று அவர் மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டிய கருத்து குறித்து, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் பேச்சுக்கு விரைவில் பதில் அளிக்கப்படும்" என்று மிக சுருக்கமாகவும் அதே சமயம் அழுத்தமாகவும் கூறினார்.
திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் காங்கிரஸ் முக்கிய அங்கமாக இருந்தாலும், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை அண்மைக்காலமாக தீவிரமடைந்துள்ளது. கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தாமல் அதே நேரத்தில் கட்சியின் நிலைப்பாட்டை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது என்பதில் செல்வப்பெருந்தகை கவனமாக இருப்பதாக தெரிகிறது.
அமைச்சரின் கருத்துக்கு காங்கிரஸ் தலைமை அளிக்கப்போகும் அந்த 'விரைவான பதில்' கூட்டணியின் எதிர்கால உறவை நிர்ணயிக்கும் என்பதால், தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.