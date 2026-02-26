முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எல்லாம் பொய்!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நல்லா போகுது!.. பதறிய செல்வப்பெருந்தகை!...

Advertiesment
selva perunthagai
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:19 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:21 IST)
google-news
தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.. ஏனெனில் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு, 40 தொகுதிகள், இரண்டு ராஜ்யசபா சீட் என பல டிமாண்ட்களை காங்கிரஸ் முன் வைத்திருக்கிறது. ஆனால் இது எதையுமே கொடுக்க திமுக மறுக்கிறது.. 20 முதல் 25 தொகுதிகள் வரை மட்டுமே காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்படும்.. ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க முடியாது என்பதில் திமுக உறுதியாக இருக்கிறது..

எனவே விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திடம் காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக இன்று காலை முதலே செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.. அதுவும் டெல்லியில் இருந்து காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் விஜயிடம் பேசுவதாகவும் செய்திகள் கசிந்தது. குறிப்பாக சமீபத்தில் சென்னை வந்த கிரிஷ் சோடங்கர் தவெகவும் எங்களுடன் பேசி வருகிறார்கள் எனக் கூறியிருந்தார்..

ஒருபக்கம், தொகுதி பங்கட்டில் உடன்பாடு ஏற்படாததால்தான் இதுவரை திமுக காங்கிரஸ் இடையேயான தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.. இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை ‘தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக திமுகவுடன் மட்டுமே நாங்கள் பேச்சு வார்த்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.. வேறு யாரிடமும் நாங்கள் பேசவில்லை.. திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி இணக்கமாகத்தான் இருக்கிறது.. கிரிஷ் சோடங்கர் சொன்னது அவரின் சொந்த கருத்து.. காங்கிரஸ் கட்சியின் கருத்து அல்ல’ என கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக? சசிகலா கட்சியில் ஓபிஎஸ்? 5 முனை போட்டியா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos