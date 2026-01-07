முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிரான புத்தகத்தை பறிமுதல் செய்க.. தலைமை நீதிபதி உத்தரவு..!

Advertiesment
நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன்

Siva

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (16:55 IST)
சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக எழுதப்பட்டுள்ள புத்தகத்தை உடனடியாக பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். அந்த புத்தகம் எந்த வகையிலும் பொதுவெளியில் வெளிவராத வகையில் தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
நீதிமன்றத்தின் மாண்பையும், நீதிபதியின் நற்பெயரையும் சிதைக்கும் வகையில் இந்த புத்தகம் அமைந்துள்ளதாக கருதப்படுவதால், இந்த தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கருத்துச் சுதந்திரம் என்ற பெயரில் நீதித்துறையின் மீதான நம்பிக்கையை குலைக்கும் செயல்களை அனுமதிக்க முடியாது என்பதே இந்த உத்தரவின் சாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் புத்தகத்தை அச்சிட்டவர்கள் மற்றும் விநியோகிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவும், இணையதளங்களில் இது தொடர்பான பதிவுகள் இருந்தால் அவற்றை நீக்கவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நீதித்துறை வட்டாரத்தில் இந்த உத்தரவு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த புத்தகம் குறித்து 3 வாரங்களில் கீழைக்காற்று பதிப்பகம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

செல்வப்பெருந்தகை மாற்றமா? மாணிக் தாகூர் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவரா? திமுக அதிர்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos