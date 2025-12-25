முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெக தூயசக்தி!.. ஜனநாயகன் பிளாக்ல டிக்கெட் விக்கமாட்டாங்க!.. கலாய்க்கும் சீமான்...

vijay seeman

BALA

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (13:02 IST)
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது அவருக்கு ஆதரவாக பேசி வந்தவர் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான். தம்பி என்னுடன் இணைந்தால் நாங்கள் இணைந்து பயணிப்போம் என்றெல்லாம் பேட்டி கொடுத்தார். ஆனால் விஜயும் திராவிடத்தை தூக்கிப் பிடித்ததால் சீமானுக்கு கோபம் வந்தது.

ஏற்கனவே அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகள் திராவிடத்தை வைத்து பிழைப்பு ஓட்டும் போது நீயும் ஏன் அதையே செய்கிறாய்?.. திராவிடம் நாட்டுக்கு கேடு.. ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் நில் அல்லது அந்த பக்கம் நில்..  நடுவில் நின்றால் லாரி அடித்து செத்துப் போவாய்.. உனது கொள்கை என்ன?’ என்றெல்லாம் காட்டமாக விஜயை விமர்சித்தார். மேலும் விஜய் ரசிகர்கள் டிவிகே டிவிகே என்று கத்துவதை கேட்டால் எனக்கு  ‘டீ விக்க டீ விக்க’..  என்றுதான் கேட்கிறது என்றெல்லாம் நக்கலடித்தார். அதோடு விஜய் ரசிகர்களை அணில் குஞ்சுகள் என்றும் பேசினார்.

ஆனால் எந்த மேடையிலும் சீமானை பற்றி விஜய் பேசவே இல்லை. களத்தில் இருப்பவர்கள் பற்றி மட்டுமே பேசுவோம். வேறு யாரை பற்றியும் நாங்கள் பேச மாட்டோம்.. எங்களுக்கு வேறு வேலை இருக்கிறது’ என்று சொல்லி முடித்து விட்டார் விஜய். ஆனாலும் விஜயை திட்டுவதை சீமான் நிறுத்தவில்லை. ஈரோடு பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் பேசிய போது திமுக தீய சக்தி.. தூய சக்தி என பேசியிருந்தார். இந்நிலையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடத்தப்பட்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய சீமான் ‘தூய சக்தி என ஒருவர் பேசுகிறார். அதனால ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிளாக்கில் டிக்கெட் விற்க மாட்டாங்க.. தியேட்டர்ல என்னவோ அதுதான் டிக்கெட் விலை’ என்று நக்கலடித்தார்.

மேலும் அறிவாளிகள் பின்னால் இளைஞர்கள் போக வேண்டும்.. நடிகர்கள் பின்னால் போகக்கூடாது என ஏற்கனவே பல முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டு பேசினார்.

