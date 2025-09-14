முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அஜித்தை களத்தில் இறக்கினால் இதைவிட இன்னும் கூட்டம் வரும்: விஜய் கூட்டம் குறித்து சீமான்

சீமான்

Siva

, ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025 (13:09 IST)
நேற்று திருச்சியில் நடந்த விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் கூடிய லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட்டம், தமிழக அரசியல் கட்சிகளிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர், "நடிகர் அஜித்தை அரசியல் களத்தில் இறக்கினால், இதைவிட அதிக கூட்டம் வரும்" என்று பதிலளித்தது புதிய விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
 
திரை நட்சத்திரங்களை மக்கள் நேரில் காண கூட்டம் கூடுவது இயல்புதான் என்று சீமான் குறிப்பிட்டார். "ரஜினிகாந்தை வரவழைத்தால் இதைவிட அதிகமாகக் கூட்டம் வரும். நயன்தாராவை இறக்கினால் இன்னும் அதிகமாகக் கூட்டம் வரும். ஆனால் கூட்டம் வருவது எல்லாம் ஓட்டுகளாக மாற வாய்ப்பில்லை" என்றும் அவர் கூறினார். இந்தக் கருத்து, நடிகர் ஒருவரின் செல்வாக்குக்கும், அது வாக்கு வங்கியாக மாறுவதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உணர்த்தும் வகையில் அமைந்தது.
 
பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளுக்கே அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், விஜய்க்கு திருச்சியில் கூடிய மக்கள் கூட்டம் இருந்தது. இது விஜய்யின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கையும், அவர் மீதான மக்களின் எதிர்பார்ப்பையும் காட்டுகிறது. இருப்பினும், சீமானின் கூற்றுப்படி, நட்சத்திர அந்தஸ்து மட்டுமே வெற்றிக்கு போதுமானதாக இருக்காது. அது வாக்குச்சாவடியில் வாக்குகளாக மாற வேண்டும்.
 
Edited by Siva

