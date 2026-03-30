சீமானிடமே சோதனையா?!.. அவரு மாட்டல!.. நீங்கதான் அவர்கிட்ட மாட்டுனீங்க!.. பறக்கும்படையை வச்ச செஞ்சிட்டாரே!...

Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (13:04 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (13:06 IST)
அதிமுக, திமுக இரு திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கியவர் சீமான். துவக்கம் முதலே திராவிடத்தை எதிர்த்து வருகிறார். மேலும், தமிழ் தேசியமே எங்கள் கொள்கை எனவும் அறிவித்தார். கட்சி துவங்கியது முதலே திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். எனவே அந்த இரண்டு கட்சிகளையும் பிடிக்காதவர்கள் சீமானுக்கு வாக்களித்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் கூட நாம் தமிழர் கட்சி 8 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது..
அதேபோல் கட்சி தொடங்கியது முதலே எந்த திராவிட கட்சிகளுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் சீமான் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. முதல் முறையாக சீமான் காரைக்கால் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். எனவே அங்கு அவர் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.. இந்நிலையில்தான், நேற்று இரவு காரைக்குடியில் அவரின் வாகனத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மறித்து சோதனை செய்தனர்..
அப்போது ‘என் வானத்தை நீங்கள் சோதனை செய்யுங்கள்.. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.. ஆனால் அதிமுகவும், திமுகவும் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கிறது.. அதை உங்களால் தடுக்க முடியுமா?.. காரைக்குடி தொகுதிக்கு 30 கோடியை ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள்.. அவர்களில் ஒருவரை பிடித்து உங்களால் வழக்கு போட முடியுமா?’ என கேள்வி எழுப்பினார்.. சீமனின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் பறக்கும் படையை சேர்ந்த அதிகாரி திக்குமுக்காடி நின்றார்..
மேலும், ‘என் வாகனத்தை சோதனை செய்து போலவே முதல்வர் ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகிய எல்லோரின் வாகனங்களையும் நிறுத்தி சோதனை செய்யுங்கள்’ என்றார். வாகனத்தி டிக்கியை தூக்கி தூக்கி சோதனை செய்யப்பட்டது அப்போது ஒரு பையை அவர்கள் திறந்து பார்த்தபோது ‘அதில் இருப்பது வெறும் மண்ணுதான்’ என விஜய் கூறினார்.. அதைக்கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் சிரித்தார்கள். அதன்பின் ‘எதாவது பணத்தை பிடித்தால் கொடுங்கள்.. நாளைக்கு எங்களுக்கு டெபாசிட்டுக்கு உதவும்’ எனவும் நக்கலடித்துவிட்டு சீமான் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றார்.