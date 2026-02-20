முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2026 சட்டமன்ற தேர்தல்!. சொந்த தொகுதியில் களமிறங்கும் சீமான்!.. அரசியல் பரபர!...

Advertiesment
seeman

BALA

, வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026 (12:00 IST)
16 வருடங்களுக்கு மேல் தமிழக அரசியலில் செயல்பட்டு வருபவர் சீமான். நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற பெயரில் கட்சியை துவங்கி அரசியல் செய்து வருகிறார். தமிழ் தேசியத்தைக் கொள்கையாக வலியுறுத்தி இவர் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.. திராவிடத்தை கடுமையாக எதிர்க்கும் அரசியல் தலைவர்களில் சீமான் முக்கியமானவர்.

அதிமுக, திமுக இரண்டையும் கடுமையாக விமர்சிப்பவர் இவர். எனவேதான் இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் மாற்றாக தன்னை காட்டி கொள்கிறார்.. இதன் காரணமாக அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளின் எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களையும் குறிவைத்து அரசியல்செய்து வருகிறார். நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி படிப்படியாக உயர்ந்து 8 சதவீதத்திற்கு மேல் உயர்ந்திருக்கிறது.

அதேநேரம் பல தேர்தல்களில் போட்டியிடும் இதுவரை நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு எம்எல்ஏ கூட கிடைக்கவில்லை.. ஆனாலும் நாங்கள் யாரிடமும் கூட்டணி அமைக்க மாட்டோம் என உறுதியாக சொல்கிறார் சீமான்.. வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து போட்டியிடவிருக்கிறது.

இந்நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் போட்டியிட திட்டமிட்டிருப்பதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.. காரைக்குடி சீமானின் சொந்த தொகுதி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனி ஒவ்வொரு வருஷமும் 2 ஆயிரம் சிறப்பு தொகை!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos