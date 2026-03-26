காரைக்குடியில் சீமான் ஜெயிப்பாரா?!. வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி?!.. ஒரு அலசல்!..

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:21 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:24 IST)
15 வருடங்களுக்கு முன்பே நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இலக்கியத்தை துவங்கியவர் சீமான். உதவி இயக்குனர், நடிகர், இயக்குனர் என பல அவதாரங்களை எடுத்தார். அரசியலுக்கு வந்தபின் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் மாற்று என அறிவித்தார் சீமான். மேலும் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் சீமான். அதேபோல் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே அதிமுக, திமுக ஆகிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்து போட்டியிட்டு வருகிறது நாம் தமிழர் கட்சி..
திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று வேண்டும் என விரும்புபவர்கள் சீமானுக்கு வாக்களிக்கிறார்கள். நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் 8 சதவீத வாக்குகளை சீமான் வாங்கியிருந்தார். இந்நிலையில்தான், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சீமான் காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அந்த தொகுதியில் அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி என்பதை பார்ப்போம்..
காரைக்குடி தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிக வாக்குகள் இருக்கிறது.. பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் பலம் வாய்ந்த வாக்கு வங்கியை அந்த தொகுதியில் வைத்திருக்கிறது.. எனவே, அது திமுகவுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அதற்கு அடுத்த இடத்தில் அதிமுக இருக்கிறது. மூன்றாவதாக புதிய வாக்காளர்களான இளம் தலையினர், முதல்முறை வாக்காளர்களின் கணிசமான வாக்குளை விஜய் வாங்குவார்.
அதேநேரம் தேவகோட்டை தவிர்த்த மற்ற கிராமப்புறங்களில் விவசாயிகள் மற்றும் அடித்தட்டு ஏழை மக்களிடம் சீமானுக்கு வரவேற்பு இருக்கிறது. ஆனால் அவர் வெற்றி பெற அது மட்டுமே போதாது என்பதால் சீமான் போராட வேண்டி இருக்கும் என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.