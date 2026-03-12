முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கவர்னர் மாளிகைக்குள் நுழைந்து விருந்தினர் அறையில் படுத்து தூங்கிய ஜார்கண்ட் இளைஞர்.. பாதுகாப்பில் இவ்வளவு அலட்சியமா?

Advertiesment
Tamil Nadu
BY: Siva
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:00 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:02 IST)
google-news
புதுச்சேரியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நிகழ்ந்த அதிர வைக்கும் பாதுகாப்பு விதிமீறல் காரணமாக, ஆயுதப்படை காவலர் ஒருவர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர், பலத்த பாதுகாப்பையும் மீறி ஆளுநர் மாளிகைக்குள் நுழைந்து, அங்கிருந்த விருந்தினர் அறைக்குள் சென்று தாராளமாக படுத்து உறங்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
உயர்மட்ட பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் ஒரு அந்நிய நபர் இவ்வளவு எளிதாக நுழைந்தது, பாதுகாப்பு பணியில் இருந்தவர்களின் மெத்தன போக்கைக் காட்டுகிறது. இது குறித்து நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், நுழைவாயிலில் பாதுகாப்பில் இருந்த ஆயுதப்படை காவலர் வசந்தராஜா தனது பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, சென்னை காவல்துறை அவரை அதிரடியாக பணிநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டது.
 
மேலும், இந்தச் சம்பவத்தின் போது பொறுப்பில் இருந்த தலைமைக் காவலர் ஆனந்தவேல் என்பவரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். முக்கிய பிரமுகர்கள் தங்கும் இடத்திலேயே இத்தகைய பாதுகாப்பு ஓட்டை விழுந்தது, காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற தவறுகள் நடக்காமல் இருக்க பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உங்க குடும்பத்தையும் பிரிச்சிருவாரு!.. விஜயை எச்சரிக்கும் ஆதவ் அர்ஜுனா மைத்துனர்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos