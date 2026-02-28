முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுக கூட்டணியில் இன்னொரு அரசியல் கட்சி.. அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தது.. விரைவில் பேச்சுவார்த்தை..!

Advertiesment
Anna Arivalayam
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (12:15 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (12:16 IST)
google-news
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் திமுக தனது தேர்தல் கூட்டணியை வலுப்படுத்தும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, SDPI கட்சி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. இக்கூட்டணி ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளிலும் SDPI கட்சி பங்கேற்க உள்ளது.
 
கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலின் போது, SDPI கட்சி அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலில், சிறுபான்மையின வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் திமுக இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. 
 
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நடந்த இந்த சந்திப்பு, திமுக கூட்டணியின் பலத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த முறையான அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ராணுவ சேவையில் செயற்கை நுண்ணறிவு: OpenAI நிறுவனம் ஒப்பந்தம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos