17 வயது பள்ளி மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை.. தூத்துகுடி அருகே பரபரப்பு.. கனிமொழி சொன்னது என்ன?

Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (09:25 IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (09:26 IST)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே காணாமல் போன 17 வயது பள்ளி மாணவி, பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது.
கடந்த செவ்வாய் இரவு காணாமல் போன அந்த 12-ஆம் வகுப்பு மாணவியின் உடல், புதன்கிழமை காலை அவரது வீட்டிற்கு அருகிலேயே கண்டெடுக்கப்பட்டது. இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்யக் கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், குற்றவாளிகளை பிடிக்கக் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தரப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், எதிர்க்கட்சியான பாஜக, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் திமுக அரசை சாடியுள்ளது. தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், இந்த சம்பவம் அரசியல் ரீதியாகவும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.