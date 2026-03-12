முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






17 வயது பள்ளி மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை.. தூத்துகுடி அருகே பரபரப்பு.. கனிமொழி சொன்னது என்ன?

Advertiesment
தூத்துக்குடி கொலை
BY: Siva
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (09:25 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (09:26 IST)
google-news
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே காணாமல் போன 17 வயது பள்ளி மாணவி, பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது.
 
 கடந்த செவ்வாய் இரவு காணாமல் போன அந்த 12-ஆம் வகுப்பு மாணவியின் உடல், புதன்கிழமை காலை அவரது வீட்டிற்கு அருகிலேயே கண்டெடுக்கப்பட்டது. இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்யக் கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், குற்றவாளிகளை பிடிக்கக் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தரப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார். 
 
இதற்கிடையில், எதிர்க்கட்சியான பாஜக, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் திமுக அரசை சாடியுள்ளது. தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், இந்த சம்பவம் அரசியல் ரீதியாகவும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கும்பமேளா வைரல் பெண் மோனாலிசாவை ஞாபகம் இருக்கிறதா? தந்தையின் எதிர்ப்பை மீறி முஸ்லீம் இளைஞருடன் திருமணம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos