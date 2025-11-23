சென்னையின் முக்கிய திட்டத்திற்கு ரூ.200 கோடி கொடுத்த ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா அறக்கட்டளை..!

சென்னை மாநகர மக்கள் தட்டுப்பாடின்றி குடிநீர் பெறுவதற்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா அளித்த அருட்கொடை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 1983-இல் தொடங்கப்பட்ட தெலுங்கு கங்கை திட்டத்தில் கால்வாய் தரம் குறைவாக இருந்ததால் பெரும் தண்ணீர் இழப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த சூழலில், 2002, ஜனவரி 19-ஆம் தேதி ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா, ஏழை மக்களுக்காக சென்னையின் குடிநீர் பஞ்சத்தை போக்க உதவுவதாக அறிவித்தார். உடனடியாக, ஸ்ரீ சத்ய சாயி அறக்கட்டளை மூலம் ரூ. 200 கோடி நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த நிதியை கொண்டு, கண்டலேறு அணையிலிருந்து தமிழ்நாடு எல்லை வரையிலான சுமார் 150 கி.மீ. நீளமுள்ள கால்வாய் முழுவதுமாக கான்கிரீட் பூச்சுடன் சீரமைக்கப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, 2004, நவம்பர் 23-ஆம் தேதி கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணீர் சென்னைக்காக திறந்து விடப்பட்டது. இந்த கால்வாய் பகுதிக்கு 'சத்ய சாயி கங்கா' என்று பெயரிடப்பட்டது. இன்றும் பூண்டி நீர்த்தேக்கம் வழியாக சென்னைக்கு கிருஷ்ணா நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது, பாபாவின் மனிதநேய சேவைக்கு சான்றாகும்.