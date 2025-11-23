முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையின் முக்கிய திட்டத்திற்கு ரூ.200 கோடி கொடுத்த ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா அறக்கட்டளை..!

Advertiesment
ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா

Siva

, ஞாயிறு, 23 நவம்பர் 2025 (10:58 IST)
சென்னை மாநகர மக்கள் தட்டுப்பாடின்றி குடிநீர் பெறுவதற்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா அளித்த அருட்கொடை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 1983-இல் தொடங்கப்பட்ட தெலுங்கு கங்கை திட்டத்தில் கால்வாய் தரம் குறைவாக இருந்ததால் பெரும் தண்ணீர் இழப்பு ஏற்பட்டது.
 
இந்த சூழலில், 2002, ஜனவரி 19-ஆம் தேதி ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா, ஏழை மக்களுக்காக சென்னையின் குடிநீர் பஞ்சத்தை போக்க உதவுவதாக அறிவித்தார். உடனடியாக, ஸ்ரீ சத்ய சாயி அறக்கட்டளை மூலம் ரூ. 200 கோடி நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த நிதியை கொண்டு, கண்டலேறு அணையிலிருந்து தமிழ்நாடு எல்லை வரையிலான சுமார் 150 கி.மீ. நீளமுள்ள கால்வாய் முழுவதுமாக கான்கிரீட் பூச்சுடன் சீரமைக்கப்பட்டது.
 
இதனை தொடர்ந்து, 2004, நவம்பர் 23-ஆம் தேதி கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணீர் சென்னைக்காக திறந்து விடப்பட்டது. இந்த கால்வாய் பகுதிக்கு 'சத்ய சாயி கங்கா' என்று பெயரிடப்பட்டது. இன்றும் பூண்டி நீர்த்தேக்கம் வழியாக சென்னைக்கு கிருஷ்ணா நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது, பாபாவின் மனிதநேய சேவைக்கு சான்றாகும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தெற்கு வங்கக்கடலில் புயல் உருவாக வாய்ப்பு: 48 மணி நேரத்தில் தீவிரமடையும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos