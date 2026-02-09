முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்.டி.ஏவில் இணைய விரும்பிய சசிகலா!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தூது.. திரைமறைவு பேரம்!..

Advertiesment
eps sasikala

Mahendran

, திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (14:43 IST)
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த வரையில் அவரின் நிழல் போல இருந்தவர் சசிகலா. ஜெயலலிதாவை யாராவது சந்திக்க வேண்டுமானால் முதலில் சசிகலாவைதான் சந்திக்க வேண்டும்.. அதேபோல் முக்கிய முடிவுகளையும் சசிகலாவே எடுப்பார்.
அதனால்தான் அதிமுக எம்எல்ஏக்களும், அமைச்சர்களும் சசிகலாவிடம் அடிபணிபுரிந்து நடந்தார்கள். ஜெயலலிதா மறைந்த போது நீங்கள்தான் கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் என சசிகலா காலில் விழுந்தார்கள்..

ஆனால், சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறைக்கு செல்ல நேரிட்டதால் கூவத்தூர் விடுதியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக்கி விட்டு சிறைக்கு சென்றார் சசிகலா. சிறைவாசம் முடிந்து 4 வருடங்களுக்கு பின் விடுதலை ஆனார். ஆனால் அந்த நான்கு வருடங்களில் கட்சி மற்றும் ஆட்சி இரண்டையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார் பழனிச்சாமி. அதோடு சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கட்சிக்குள் வராமல் பார்த்துக் கொண்டார். இது சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரனை கோபப்படுத்தியது..

அதேநேரம் அந்த கோபத்தை மறந்து டிடிவி தினகரன் தற்போது அதிமுக இணைந்திருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்து விட்டார். சசிகலா இப்போது தனித்துவிடப்பட்டிருக்கிறார். இந்நிலையில், திமுகவுக்கு எதிரான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய விரும்பிய சசிகலா அவருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் இடையே நெருக்கமான ஒரு தொழிலதிபரின் மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாராம்.. அப்போது, தன்னோடு இருக்கும் பள்ளிப்பட்டு நரசிம்மன் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஆனந்தன் ஆகிய இருவருக்கும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டிருக்கிறார்..

அதற்கு ‘முதலில் ஆதரவு கடிதம் கொடுக்கச் சொல்லுங்கள்.. கட்சியில் சீட் கொடுப்பது பற்றி பின்னால் பார்ப்போம்’ என சொல்லிவிட்டாராம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சக மாணவியை துப்பாக்கியால் சுட்டு தன்னையும் சுட்டு கொண்ட கல்லூரி மாணவன்.. சட்டக்கல்லூரியில் திகில் சம்பவம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos