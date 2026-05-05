4 தொகுதிகளில் என்.டி.ஏ கூட்டணியை தோற்கடித்த சசிகலா!.. மாஸ் காட்டிய தென்னந்தோப்பு சின்னம்!..

Publish Date: Tue, 05 May 2026 (11:28 IST)
Updated Date: Tue, 05 May 2026 (11:31 IST)
மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமான தோழியாக இருந்தவர் சசிகலா. ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப்பின் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராகவும், முதலமைச்சர் வேட்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டவர். ஆனால் சொத்துக்கு வழக்கில் சிறைக்கு செல்லநேரிட்டதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக்கிவிட்டு சிறைக்கு சென்றார். ஆனால் அவர் சிறையில் இருந்த போது அதிமுகவை தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்தார் பழனிச்சாமி..
அதோடு சசிகலா, டிடிவி தினகரன் போன்றவர்கள் கட்சிக்குள் வராமலும் பார்த்துக் கொண்டார் பழனிச்சாமி. இதனால் கோபப்பட்ட சசிகலா அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸோடு கூட்டணி அமைத்து 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்தார்..
சசிகலாவின் கட்சிக்கு தேர்தல் ஆணையம் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தை ஒதுக்கியிருந்தது. 65க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் இந்த கட்சி போட்டியிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. தேர்தலின் முடிவில் முதுகுளத்தூர், உசிலம்பட்டி, சாத்தூர், தென்காசி ஆகிய நான்கு தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை தோற்கடித்து அஇபுதமமுக கட்சி வெற்றி பெற்றது.