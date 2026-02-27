திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைய இந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான்: சசிகலா அதிரடி குற்றச்சாட்டு!

Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (13:50 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (13:39 IST)
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது குறித்து சசிகலா கூறிய கருத்து பரபரப்பைக் கூட்டியுள்ளது. ஓபிஎஸ் இந்த முடிவை எடுத்ததற்கு ஒரே ஒரு நபர் தான் காரணம், அது எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமே என்று சசிகலா சாடியுள்ளார்.
"தான் மட்டும்தான் அதிமுக என்று தம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டு, தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களையும் ஏமாற்றி வருபவர் எடப்பாடி" என்று சசிகலா விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும், அதிமுகவின் கொள்கைகளுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு வரும் துரோகிகளின் அழிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது என்றும், திமுகவின் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருந்துகொண்டு கட்சியினரை வெளியேற்றி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் போக்கே ஓபிஎஸ்-ஐ இத்தகைய முடிவை எடுக்க தூண்டியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஓபிஎஸ்-ன் இந்த வரலாற்று மாற்றத்திற்கு எடப்பாடியின் சர்வாதிகார போக்கே அடிப்படை என கூறி சசிகலா தாக்கியிருப்பது அதிமுக தொண்டர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.