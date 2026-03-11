ராமதாஸ் - சசிகலா திடீர் சந்திப்பு.. தனி அணி உருவாகிறதா? திமுக, அதிமுக கூட்டணி ஒதுக்கியதால் புதிய முடிவு?

Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (08:29 IST)
Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (08:31 IST)
தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பமாக, சசிகலா திண்டிவனம் அருகிலுள்ள தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸை நேரில் சந்தித்து பேசினார்.
சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் நீடித்த இந்த நீண்ட ஆலோசனையானது, மாநிலத்தின் அரசியல் களத்தில் புதிய விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. அதிமுகவில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் சசிகலாவும், பெரிய கூட்டணிகளில் தங்களுக்குரிய முக்கியத்துவம் கிடைக்காமல் இருக்கும் பாமகவும் கைகோர்ப்பது ஒரு புதிய அரசியல் கூட்டணிக்கு வழிவகுக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
தற்போதுள்ள சூழலில், திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கூட்டணிகளிலும் சசிகலா மற்றும் ராமதாஸ் ஆகிய இருவருக்கும் இடமில்லாத நிலை நீடிக்கிறது. குறிப்பாக, பாஜகவும் இவர்களை தள்ளி வைத்தே பார்க்கிறது.
இத்தகைய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழலில், தங்களின் வாக்கு வங்கியை ஒருங்கிணைத்து ஒரு 'தனி அணி' அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து இந்த சந்திப்பில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
அதிமுகவின் அடிப்படை தொண்டர்களை கவர சசிகலாவின் திட்டமும், வடதமிழகத்தில் ராமதாஸின் பலமும் இணைந்தால் அது ஒரு சவாலான கூட்டணியாக அமையும். எனினும், இது வெறும் நட்பு ரீதியான சந்திப்பு என்று கடந்து செல்ல முடியாது என்பதால், வரும் நாட்களில் தமிழக அரசியலில் அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது.