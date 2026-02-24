எனக்கு பரோல் தரக்கூடாது என பழனிச்ச்சாமி தடுத்தார்!. சசிகலா ஓப்பன்...

Publish Date: Tue, 24 Feb 2026 (22:01 IST)
Updated Date: Tue, 24 Feb 2026 (22:04 IST)
மறைந்த தமிழகம் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமான தோழியாக இருந்தவர் சசிகலா. ஜெயலலிதா வசித்து வந்த போயஸ் கார்டன் வீட்டில் அவருடனேயே பல வருடங்கள் சசிகலாவும் தங்கியிருந்தார். சசிகலா இல்லாமல் ஜெயலலிதா இல்லை என்கிற அளவுக்கு ஜெயலலிதா தொடர்பான எல்லா வேலைகளையும் சசிகலா பார்த்துக் கொண்டார்..
ஜெ.வை சந்திக்க யார் சென்றாலும் முதலில் சசிகலாவைத்தான் பார்க்க வேண்டும்.. அதேபோல் ஜெயலலிதாவிடம் ஏதேனும் கோரிக்கை வைத்தாலும் அவர் சசிகலாவைத்தான் பார்க்கச் சொல்வார்.. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆற்றல்மிக்க சக்தியாக போயஸ்கார்டனில் இருந்தார் சசிகலா. போயஸ் கார்டனில் மட்டுமல்ல அதிமுக ஆட்சியில் ஆற்றல்மிக்க ஆளுமையாகவும் சசிகலா இருந்தார். எம்எல்ஏக்களும், அமைச்சர்களும் சசிகலாவைத்தான் சந்தித்து பேசுவார்கள்.
ஜெயலலிதா உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு 72 நாட்கள் சிகிச்சை பெற்று அதன்பின் மரணமடைந்தார்..
அதன்பின் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறைக்கு சென்றார். 4 வருடங்கள் அவர் பெங்களூர் சிறையில் இருந்தார். இந்நிலையில், இன்று கமுதி அருகே நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய சசிகலா ‘பெங்களூரு சிறையில் நான் இருந்தபோது எனது கணவருக்கு உடல் நலம் சரி இல்லாமல் போய்விட்டது.. அவரை பார்க்க கர்நாடக அதிகாரிகள் எனக்கு 15 நாட்கள் பரோல் கொடுக்க முன் வந்தார்கள்.. ஆனால் 5 நாட்களுக்கு மேல் எனக்கு பரோல் கொடுக்கக்கூடாது என அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறினார்.
மேலும், எனது கணவர் இறந்தபோதும் கூட 15 நாள் பரோல் வழங்கு பழனிச்சாமி மறுத்துவிட்டார். சிறையில் இருந்து வெளியே வந்ததும் தமிழ்நாடு எல்லையில் வைத்து என்னை கைது செய்ய திட்டமிட்டார்கள். அதிலிருந்து தப்பிக்கவே வாகனம் மாறி வந்தேன்’ என அதிர வைத்திருக்கிறார் சசிகலா..