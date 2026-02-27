முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...

Advertiesment
sangeetha
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (17:58 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (18:01 IST)
google-news
கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

விஜயின் மனைவி சங்கீதா இன்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார். தனது கணவர் விஜய் ஒரு நடிகையுன் தொடர்பில் இருந்தார். இப்போதும் அந்த கள்ள உறவு தொடர்கிறது என சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கில் சொல்லியிருப்பது மேலும் பரபரப்பை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறது. விஜயை பற்றி 12 பக்க மனுவாக எழுதி விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார் சங்கீதா.

என் கணவர் ஒரு நடிகையுடன் கள்ள உறவில் இருந்தர். 2021ம் வருடம் எனக்கு அது தெரியவந்து இதுபற்றி பிரச்சனை வந்தபோதுநடிகையுடனான உறவை விட்டுவிடுகிறேன் என சொன்னார். ஆனால், கொஞ்சமும் ஈவு இரக்கமின்றி அதை அவர் தொடர்ந்தார். அதுபற்றி நான் பிரச்சனை செய்ததால் பொருளாதார ரீதியாக எனக்கு பல கட்டுப்பாடுகளை விஜய் விதித்தார். பொதுவெளியில் விஜய் அவமானம் அடையக்கூடாது என்பதால் வெளியே தெரியாமல் இதை சரி செய்ய முயன்றேன்.

ஆனால், விஜய் அதற்கு மதிபு கொடுக்கவில்லை என்பதால் நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறேன். விஜயுடன் தொடர்பில் இருக்கும் நடிகையை அவமதிக்கக் கூடாது என்பதால் அவரின் பெயரை தற்போது குறிப்பிடவில்லை.. தேவைப்பட்டால்  நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்.

நீதிமன்றத்தின் பொதுவெளியில் வழக்கு நடத்தினால் எனக்கும், விஜய்க்கும் சங்கடம் நேரிடமும். எனவே, இந்த விவாகரத்து வழக்கை தனி அறையில் விசாரிக்க வேண்டும். மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் போல விஜய் நடந்துகொண்டார். என்னை கொடுமைப்படுத்தினார்.. என்றெல்லாம் புகார் மனுவில் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் விஜய்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos