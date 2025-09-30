முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாத்தை பாக்கியராஜ் அவர்களின் நினைவேந்தல் மற்றும் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி

Advertiesment
Saathai bhagyaraj
, செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (10:11 IST)

சாத்தை பாக்கியராஜ் அவர்களின் நினைவேந்தல் மற்றும் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது 

இதில் பல்வேறு அரசியல் பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர். அக்கட்சி தலைவர் ஆசைத்தம்பி, காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ,எம்.எல்.ஏ.ss.பாலாஜி ,செகு தமிழரசன்,பகுஜன் கட்சி ஆனந்தன் ,மேலும் பல தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.திரைப்பட இயக்குனர் ரஞ்சித் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளாத நிலையில் அவர் வீடியோ ஒன்று வெளியீட்டு தன்னுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை பதிவு செய்தார்

 

சாத்தை பாக்கியராஜ் யார்?

மக்கள்தேசம்  கட்சியின்  நிறுவனரும்  தலைவருமான  திரு .சாத்தை பாக்கியராஜ் அவர்களின் நீண்ட மனித உரிமை  போர் துவங்கிய நாள் 29.4.1963  ஆண்டு தற்போதைய  தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் s.அந்தோணிப் பிச்சை(எ)அங்கப்பன்,சிறிய புஷ்பம்  ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்தார். 

இவருடைய தந்தை அந்தோணிப் பிச்சை அவர்கள்  இளைஞராக இருந்த போது சட்டமேதை டாக்டர்  அம்பேத்கரோடு இந்தியகுடியரசுக் கட்சியில்  இணைந்து  மும்பையின்  தமிழர் பகுதியான  தாராவி, செம்பூர், மட்டுங்கா,சயான் குர்லா, அந்தேரி, ஆகிய பகுதிகளில் தலித்  அமைப்புகளை  நிறுவினார்.

சமுதாய சேவையாற்றிய  பாபா சாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் மீது மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டவர் தன் மகளுக்கு அம்பேத்கர் ராணி என்று பெயர் சூட்டியவர்.

அந்த பகுதியில்  வாழும் 70சதவீத  தமிழர்கள்  நெல்லை  மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள். மும்பையில்  தமிழர்  பகுதிகளில்  சாத்தை  பாக்கியாரஜ்  அவர்களுக்கு  ரசிகர் மன்றங்களும், நற்பணி  மன்றங்களும்  உருவானது மிக முக்கிய காரணியாக அமைந்தது.

 

சாத்தை பாக்கியராஜ் கலந்து கொண்டு அவர் சமுதயா மக்களுக்காக முன் நின்று செய்த பணிகள்  

 

*30-06-1997ம் ஆண்டு மதுரை மாவட்ட மேலவளவு  பஞ்சாயத்து தலைவர் முருகேசன் உட்பட ஏழு பேர்   

படுகொலை சம்பவம் நடந்தேறியது. 

இந்த படு கொலை சம்பவத்தால் மிக பெரிய சேத்தூர் கலவர துப்பாக்கி சூடு அமைதியானது ,

 

*நாகர்கோவில் வடசேரி கலவரம் போலிஸ் தடியடி 183பேர் கைது

 

*வள்ளியூர் தலித் ஒருங்கினைப்பு மாநாடு

 

*திருநெல்வேலி மூன்றடைப்பு கலவரம்

 

*தென்காசி இலஞ்சி வல்லம் சாதிய கலவரம்

 

*‌ அகில இந்திய ஆதிதிராவிடர் பறையர் பேரவை தொடங்கினார் அதன் பின்னர் விழுப்புரத்தில்  1999 ல் மக்கள் தேசம் கட்சி உருவெடுத்தது.

 

*மே20.2001.யில் மதுரையில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பறையர் தலைவர்களையும் ஒன்று இனைத்து பறைகளுக்கான மாபெரும் பறையர் எழுச்சி மாநாடு நடத்தி வெற்றி கண்டவர்

 

*2002யில் திருநெல்வேலியில் இரண்டாவது பறையர் எழுச்சி மாநாடு

 

*2007ல் பறையர் எழுச்சி மாநாடு மற்றும் பஞ்சமி நில மீட்பு மாநாடு.

 

*2019யில் சேலத்தில் தீண்டாமை ஒழிப்பு மாநில மாநாடு 

 

 

*2021 சென்னையில் ஆணவம் படுகொலைகளை தடுத்திட தனி சட்டம் இயற்றப் கோரி பேரணியாக சென்று முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளரிடம் மனு கொடுத்து.

 

* தொலைகாட்சி விவாத நிகழ்ச்சிகளில் தனி ஆளாக தன் மக்களுக்கும்,தன் கட்சிக்கும் அரசியலமைப்பை வலுவப்படுத்த செய்தி தொடர்ப்பாளார்கவே மாறியது

 

 

பாபர் மசூதி இடித்ததை கண்டித்து தமிழகத்தில் முதலில் வடசென்னையில் மிகப்பெரிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

 

அதில் தலைமை தாங்கி கண்டன உரையாற்றிய (வார்த்தை சித்தர்) வலம்புரி ஜான் அவர்கள்,சாத்தை பாக்கியராஜ் அவர்களுக்கு நீலப் புலி என  பெயர் சூட்டினார்...

 

அதை தொடர்ந்து வட மாவட்டங்களில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்  திருமாவளவனுக்கு நெருக்கடிகள் ஏற்பட்ட காலத்திலும், சாத்தையர் அவர்கள் என்னுடைய சகோதரர் திருமாவுக்கும் மற்றும் தலித் தலைவர்களுக்கு நான் உடன் இருப்பேன்  என்று கர்ஜித்தார் நம் தலைவர்  

 

இவ்வாறு சிறப்பாக செயல்பட்டவர் சாத்தை பாக்கியராஜ் அவர்களின் நினைவேந்தல் மற்றும் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது 

இதில் பல்வேறு அரசியல் பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர். அக்கட்சி தலைவர் ஆசைத்தம்பி, காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ,எம்.எல்.ஏ.ss.பாலாஜி ,செகு தமிழரசன்,பகுஜன் கட்சி ஆனந்தன் ,மேலும் பல தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.திரைப்பட இயக்குனர் ரஞ்சித் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளாத நிலையில் அவர் வீடியோ ஒன்று வெளியீட்டு தன்னுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை பதிவு செய்தார்


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கக்கடலில் நாளை புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு.. கனமழை பெய்யும் என வானிலை எச்சரிக்கை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos